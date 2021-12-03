Путин на совещании Совбеза предложил обсудить подростковую преступность

Российский лидер Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России предложил обсудить тему подростковой преступности.

«Мы часто говорим, обращаемся к очень важной, чувствительной теме подростковой преступности. Поэтому сегодня послушаем министра внутренних дел по вопросам защиты несовершеннолетних от криминальных проявлений и по предотвращению их вовлечения в противоправную деятельность», — цитирует РИА Новости президента.

В сентябре генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл заседание координационного совета руководителей правоохранительных органов по вопросам профилактики, выявления, пресечения и расследования преступлений, совершённых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.