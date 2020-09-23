Краснов провёл заседание координационного совещания по вопросам детской преступности

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл заседание координационного совета руководителей правоохранительных органов по вопросам профилактики, выявления, пресечения и расследования преступлений, совершённых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Среди участников — ответственные должностные лица администрации президента и Федерального собрания, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

Одной из острых проблем Краснов назвал передачу негативной информации через интернет при отсутствии эффективного контроля за транслируемым контентом.

Он также указал на упущения в организации профилактической работы в учреждениях образования, органах опеки и попечительства, комиссиях по делам несовершеннолетних.

Подготовлен ряд мер, которые планируется реализовать в 2021 году. В частности, совместно с общественными организациями, волонтёрскими движениями, благотворительными фондами, научным сообществом должен быть проработан вопрос о наращивании усилий по вовлечению несовершеннолетних в общественные объединения правоохранительной направленности.

Также необходимо изучить вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие обязанность владельцев интернет-сайтов, соцсетей, провайдеров, хостинговых компаний контролировать распространение иными лицами на их ресурсах запрещённых материалов.

В июле «Янтарный край» сообщил, что в Калининградской области обсудили профилактику подростковой преступности.