В Калининградской области обсудили профилактику подростковой преступности

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В правительстве Калининградской области обсудили профилактику подростковой преступности. За год число таких преступлений сократилось на 32% — с 198 до 135.
В Калининградской области обсудили профилактику подростковой преступности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Надо знать личную мотивацию подростка. Просто говорить, что сделано из корыстных побуждений, — это не мотив преступления», — заявил вице-премьер Илья Баринов.

По его словам, нужно узнавать, для чего подросток завладел чужим имуществом — для продажи, чтобы купить себе еду, оплатить учёбу или из стремления выделиться среди сверстников.

Со своей стороны, заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по региону Светлана Осмоловская рассказала о сотрудничестве с Юнармией.

«Более года мы начали работать с указанной организацией, в результате чего 17 несовершеннолетних, состоящих на учёте, приняты в ряды юнармейцев, за 21 подростком закреплены шефы-наставники данной организации, 39 трудных подростков приняли участие в мероприятиях, проводимых юнармейцами», — отметила она.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане обсудили ситуацию с раскрываемостью преступлений.

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