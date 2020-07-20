В Татарстане обсудили ситуацию с раскрываемостью преступлений

Состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Татарстану под председательством главы ведомства Артёма Хохорина. Также присутствовал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу министерства.

За первые шесть месяцев 2020 года в регионе зарегистрировали более 27,1 тыс. преступлений, раскрыто 13,1 тыс.

Хохорин отметил уменьшение количества зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж и грабежей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью.