В Татарстане обсудили ситуацию с раскрываемостью преступлений

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Состоялось расширенное заседание коллегии ГУ МВД России по Татарстану под председательством главы ведомства Артёма Хохорина. Также присутствовал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В Татарстане обсудили ситуацию с раскрываемостью преступлений
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу министерства.

За первые шесть месяцев 2020 года в регионе зарегистрировали более 27,1 тыс. преступлений, раскрыто 13,1 тыс.

Хохорин отметил уменьшение количества зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж и грабежей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью.

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