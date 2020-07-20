В Татарстане обсудили ситуацию с раскрываемостью преступлений
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу министерства.
За первые шесть месяцев 2020 года в регионе зарегистрировали более 27,1 тыс. преступлений, раскрыто 13,1 тыс.
Хохорин отметил уменьшение количества зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж и грабежей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области прокомментировали ситуацию с детской преступностью.