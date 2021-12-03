Ёлочные базары в Туле откроются 20 декабря

Ёлочные базары Тулы начнут свою работу 20 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Как пишет Тульская служба новостей, продажа ёлок будет осуществляться с 20 по 31 декабря 2021 года включительно.

Все места продажи оборудованы и представляют собой нестационарные торговые объекты по типу «ёлочный базар» площадью от 10 до 100 кв. метров.

Отмечается, что всего на территории Тулы будет организовано 32 пункта продажи ёлок.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России на 70% увеличился спрос на новогодние товары в 2021 году.