Мурашко: медотводы от вакцинации будут опираться на инструкцию к препарату

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях международного форума гражданского участия «Мы вместе» рассказал о медотводах от вакцинации против коронавируса.

«Все медотводы будут опираться чётко на инструкции к лекарственному препарату», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он сообщил, что «сегодня проект документа сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом».

По его словам, «в первую очередь это аллергические реакции, которые отражены в инструкции, и непереносимость того или иного компонента препарата, острые инфекционные заболевания».

«Это то, что однозначно войдёт сейчас», — заявил министр.

Согласно данным на 3 декабря, за сутки в России выявили 32 930 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 736 037 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.