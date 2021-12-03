Мурашко: медотводы от вакцинации будут опираться на инструкцию к препарату

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях международного форума гражданского участия «Мы вместе» рассказал о медотводах от вакцинации против коронавируса.
Мурашко: медотводы от вакцинации будут опираться на инструкцию к препарату
  • Reuters

«Все медотводы будут опираться чётко на инструкции к лекарственному препарату», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он сообщил, что «сегодня проект документа сформирован, он обсуждается с экспертным сообществом».

По его словам, «в первую очередь это аллергические реакции, которые отражены в инструкции, и непереносимость того или иного компонента препарата, острые инфекционные заболевания».

«Это то, что однозначно войдёт сейчас», — заявил министр.

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