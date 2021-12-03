Мурашко заявил, что волна заболеваемости COVID-19 в России идёт на спад

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Мы вместе» рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.
Мурашко заявил, что волна заболеваемости COVID-19 в России идёт на спад
  • РИА Новости

«В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам», — цитирует РИА Новости министра.

Согласно данным на 3 декабря, за сутки в России выявили 32 930 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 736 037 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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