Аналитики назвали популярные ж/д и авиамаршруты в декабре

Аналитики выяснили самые популярные ж/д и авиамаршруты у россиян в последний месяц уходящего года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса OneTwoTrip, который есть в распоряжении RT.

Наиболее популярными внутренними направлениями по-прежнему являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В топ-10 лидеров по авианаправлениям вошли Краснодар, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала. Замыкают список Екатеринбург, Калининград и Казань.

В исследовании также отмечается, что доля бронирований билетов на зарубежные рейсы остаётся невысокой. Клиенты всё чаще делают выбор в пользу стран ближнего зарубежья. Список лидеров открывают Турция и Армения, далее ­следуют Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия, ОАЭ, Белоруссия и Казахстан.

Что касается ж/д направлений, самыми востребованными являются Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. Далее по списку идут Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Казань и Новосибирск.

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