Аналитики назвали популярные ж/д и авиамаршруты в декабре

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Аналитики выяснили самые популярные ж/д и авиамаршруты у россиян в последний месяц уходящего года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса OneTwoTrip, который есть в распоряжении RT.

Наиболее популярными внутренними направлениями по-прежнему являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В топ-10 лидеров по авианаправлениям вошли Краснодар, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала. Замыкают список Екатеринбург, Калининград и Казань.

В исследовании также отмечается, что доля бронирований билетов на зарубежные рейсы остаётся невысокой. Клиенты всё чаще делают выбор в пользу стран ближнего зарубежья. Список лидеров открывают Турция и Армения, далее ­следуют Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия, ОАЭ, Белоруссия и Казахстан.

Что касается ж/д направлений, самыми востребованными являются Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. Далее по списку идут Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Казань и Новосибирск.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить