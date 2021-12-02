В РСТ рассказали о ситуации с ценами на новогодние туры

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.

«Если говорить о внутренних направлениях, то идёт стабильный спрос. В среднем на высокие даты, прямо под Новый год, цены выше на 10%. Спрос может ещё возрасти», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на выездном направлении туры дешевле, чем были при открытии авиасообщения в октябре, потому что увеличился объём перелётов.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отметил, что стоимость новогодних туров будет зависеть от спроса.

«Стоимость туров в высокий сезон выше, связано это с динамическим ценообразованием, наличием количества рейсов, мест в гостиницах. Если спрос будет падать, цены будут снижаться, если расти, то будут повышаться», — пояснил он.

Как добавил эксперт, очень многие путешествия бронируются фактически за одну-три недели до вылета, поэтому идёт самый активный период, когда планируются эти поездки.

Ранее председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об изменениях в туристической сфере в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.