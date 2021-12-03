В Москве с начала года построили 78 социальных объектов различной направленности

В Москве с начала года построили 78 социальных объектов различного назначения, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.

«Комплексное развитие территорий — важная составляющая для сбалансированного развития города и формирования комфортной среды. За 11 месяцев этого года совместными усилиями города и инвесторов построено 78 социальных объектов различной направленности на 615 тыс. кв. м суммарно», — сказал он.

По словам заместителя мэра, за этот период в эксплуатацию ввели десять объектов здравоохранения, 17 спортивных объектов и два — для учреждений культуры.

«Кроме того, построено 49 зданий для школ и детских садов. Причём по дошкольным учреждениям мы даже перевыполнили план на несколько объектов», — подчеркнул Бочкарёв.

Ранее глава строительного комплекса заявил, что в Москве с начала 2021 года построили и ввели в эксплуатацию более 12 млн кв. м недвижимости. Годовой план по вводу недвижимости, таким образом, перевыполнен почти наполовину, отметил он.