В Москве с начала года построили 78 социальных объектов различной направленности

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В Москве с начала года построили 78 социальных объектов различного назначения, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.
В Москве с начала года построили 78 социальных объектов различной направленности
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«Комплексное развитие территорий — важная составляющая для сбалансированного развития города и формирования комфортной среды. За 11 месяцев этого года совместными усилиями города и инвесторов построено 78 социальных объектов различной направленности на 615 тыс. кв. м суммарно», — сказал он.

По словам заместителя мэра, за этот период в эксплуатацию ввели десять объектов здравоохранения, 17 спортивных объектов и два — для учреждений культуры.

«Кроме того, построено 49 зданий для школ и детских садов. Причём по дошкольным учреждениям мы даже перевыполнили план на несколько объектов», — подчеркнул Бочкарёв.

Ранее глава строительного комплекса заявил, что в Москве с начала 2021 года построили и ввели в эксплуатацию более 12 млн кв. м недвижимости. Годовой план по вводу недвижимости, таким образом, перевыполнен почти наполовину, отметил он.

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