В Москве построили более 12 млн квадратных метров недвижимости с начала года

В Москве построили и ввели в эксплуатацию более 12 млн кв. м недвижимости с начала 2021 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.

«В Москве продолжается ввод в эксплуатацию объектов различного назначения: на текущий момент с начала года построено уже более 12 млн «квадратов» недвижимости», — сказал он.

По его словам, годовой план по вводу недвижимости, таким образом, перевыполнен почти наполовину.

«Уже по итогам десяти месяцев работы в этом году стало ясно, что мы, несмотря на влияние пандемии и сложные экономические условия, превзошли показатели прошлого года, когда было сдано в эксплуатацию свыше 10 млн кв. м недвижимости», — отметил Бочкарёв.

Ранее в столичном стройкомплексе заявляли о планах ввести в 2021 году 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4 млн кв. м жилья.