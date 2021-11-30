В Москве построили более 12 млн квадратных метров недвижимости с начала года
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«В Москве продолжается ввод в эксплуатацию объектов различного назначения: на текущий момент с начала года построено уже более 12 млн «квадратов» недвижимости», — сказал он.
По его словам, годовой план по вводу недвижимости, таким образом, перевыполнен почти наполовину.
«Уже по итогам десяти месяцев работы в этом году стало ясно, что мы, несмотря на влияние пандемии и сложные экономические условия, превзошли показатели прошлого года, когда было сдано в эксплуатацию свыше 10 млн кв. м недвижимости», — отметил Бочкарёв.
Ранее в столичном стройкомплексе заявляли о планах ввести в 2021 году 8,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 4 млн кв. м жилья.