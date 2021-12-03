В Балтийске прошли учения по борьбе за живучесть кораблей

В местах базирования кораблей Балтийского флота прошли плановые учения по борьбе за живучесть кораблей.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе манёвров моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе судов и устранению поступления забортной воды, повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения.

Учения корабельных аварийно-спасательных групп прошли на специальном учебно-тренировочном комплексе «Каспий» в Балтийске.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.