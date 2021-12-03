Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарки к Новому году

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Аналитики сервисов «Авито Работа» и GigAnt провели совместное исследование и выяснили, что на подарки к Новому году 39% россиян тратят до 5 тыс. рублей, 27% — до 10 тыс. рублей.
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарки к Новому году
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишут «Известия».

Доля тех, кто тратит более 50 тыс. рублей, составила 1%. Дорогие подарки чаще дарят москвичи: 29% опрошенных в столице готовы заплатить более 15 тыс. рублей.

Также в топ по тратам попал Ростов-на-Дону, где 19% опрошенных тратят 10—15 тыс. рублей, говорится в исследовании.

В большинстве крупных городов от трети до половины опрошенных не выделяют из семейного бюджета на эту статью расходов более 5 тыс. рублей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.

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