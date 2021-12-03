Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарки к Новому году
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Об этом пишут «Известия».
Доля тех, кто тратит более 50 тыс. рублей, составила 1%. Дорогие подарки чаще дарят москвичи: 29% опрошенных в столице готовы заплатить более 15 тыс. рублей.
Также в топ по тратам попал Ростов-на-Дону, где 19% опрошенных тратят 10—15 тыс. рублей, говорится в исследовании.
В большинстве крупных городов от трети до половины опрошенных не выделяют из семейного бюджета на эту статью расходов более 5 тыс. рублей.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал о ситуации с ценами на новогодние туры.