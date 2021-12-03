Спасатели установили местоположение ещё 14 погибших при ЧП на шахте «Листвяжная»

Горноспасатели установили местонахождение тел 14 погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщил генеральный директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.

«В настоящее время известно местонахождение 12 шахтёров и двух горноспасателей», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он уточнил, что поиск тел ещё 15 шахтёров продолжается.

Ранее сотрудники военизированных горноспасательных частей подняли из шахты «Листвяжная» тела ещё шести погибших.

Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что спасатели будут круглосуточно искать тела погибших при аварии на «Листвяжной» в Кузбассе.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло ЧП, которое привело к гибели 51 человека.