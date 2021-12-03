СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при взрыве котла отопления в Амурской области
«17 ноября в одном из частных домов по улице Лермонтова в городе Свободном при эксплуатации твердотопливного котла отопления произошёл его разрыв», — говорится в сообщении.
В результате инцидента погиб 11-летний мальчик.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
Ранее в пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили об обнаружении на водоёме близ посёлка Анопино Гусь-Хрустального района тел троих детей восьми и девяти лет с признаками утопления.