СК возбудил дело по факту гибели ребёнка при взрыве котла отопления в Амурской области

Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребёнка при взрыве твердотопливного котла отопления. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«17 ноября в одном из частных домов по улице Лермонтова в городе Свободном при эксплуатации твердотопливного котла отопления произошёл его разрыв», — говорится в сообщении.

В результате инцидента погиб 11-летний мальчик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Ранее в пресс-службе прокуратуры Владимирской области сообщили об обнаружении на водоёме близ посёлка Анопино Гусь-Хрустального района тел троих детей восьми и девяти лет с признаками утопления.