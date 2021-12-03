В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведку у российских границ вели 37 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Уточняется, что воздушную разведку вдоль границ России вёл 31 самолёт-разведчик и 6 беспилотных летательных аппаратов других государств. Российские самолёты поднимались два раза «с целью недопущения нарушения госграницы России». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи границ Российской Федерации. Он подчеркнул, что Москва будет хеджировать риски.