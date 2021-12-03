В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Уточняется, что воздушную разведку вдоль границ России вёл 31 самолёт-разведчик и 6 беспилотных летательных аппаратов других государств.
Российские самолёты поднимались два раза «с целью недопущения нарушения госграницы России».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи границ Российской Федерации.
Он подчеркнул, что Москва будет хеджировать риски.