В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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В течение недели разведку у российских границ вели 37 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Уточняется, что воздушную разведку вдоль границ России вёл 31 самолёт-разведчик и 6 беспилотных летательных аппаратов других государств.

Российские самолёты поднимались два раза «с целью недопущения нарушения госграницы России».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силы Североатлантического альянса активно и напористо действуют вблизи границ Российской Федерации.

Он подчеркнул, что Москва будет хеджировать риски.

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