СК начал проверку после побега заключённого из колонии в Самарской области

Следователи начали проверку после побега заключённого из исправительной колонии в Самарской области. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.

«Следственными органами... по факту побега осуждённого из Исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в сообщении. Как уточняется, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что заключённый сбежал из исправительной колонии в Самарской области.