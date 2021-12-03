СК начал проверку после побега заключённого из колонии в Самарской области
«Следственными органами... по факту побега осуждённого из Исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК России (халатность)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что заключённый сбежал из исправительной колонии в Самарской области.