Заключенный сбежал из исправительной колонии в Самарской области

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Заключенный сбежал из исправительной колонии в Самарской области.
Заключенный сбежал из исправительной колонии в Самарской области
  • РИА Новости

«Второго декабря 2021 года из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области с выводного объекта совершил побег осужденный Гайфутдинов Радик Тальгатович», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального ФСИН.

По данным пресс-службы, сбежавший заключенный был осужден по части 1 статьи 226 УК России (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области СК организовал проверку после побега заключённого из больницы.

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