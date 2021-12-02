Заключенный сбежал из исправительной колонии в Самарской области.

«Второго декабря 2021 года из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области с выводного объекта совершил побег осужденный Гайфутдинов Радик Тальгатович», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального ФСИН.

По данным пресс-службы, сбежавший заключенный был осужден по части 1 статьи 226 УК России (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорен к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области СК организовал проверку после побега заключённого из больницы.