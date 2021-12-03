Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки Etsy

Роскомнадзор с 1 декабря на основании решения суда Тамбова заблокировал сайт торговой площадки Etsy, специализирующейся на продаже вещей ручной работы.

«С 1 декабря 2021 года интернет-ресурс etsy.com был заблокирован Роскомнадзором на основании решения суда города Тамбова», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Решение суда было принято из-за продажи на сайте реплик торговой марки Gucci без соглашения с правообладателями.

Роскомнадзор заблокировал не только страницу с запрещённой информацией, но и весь сайт, так как он использует протокол HTTPS, а точечная блокировка для таких сайтов не работает.

Ранее Роскомнадзор предупредил о планах заблокировать на территории России ещё шесть VPN-сервисов.