В Казани начался финал конкурса «Цифровой прорыв»

В Казани начался финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». За призы борется 251 команда.

Об этом сообщает ОТР.

Конкурс проходит в гибридном формате. Часть команд находится на площадке, остальные соревнуются в режиме онлайн.

За 48 часов финалистам нужно защитить свои проекты и решить одну из 12 прикладных задач от реальных бизнес-компаний.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев провели встречу с участниками и партнёрами конкурса, передаёт Life.ru.

«Президент Владимир Владимирович Путин говорил, что «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия — страна возможностей» специально создан для того, чтобы поддерживать развитие лучших специалистов в стране, а самое главное — обеспечить такую площадку взаимодействия и коммуникации и органов власти, и крупнейших российских компаний, и специалистов в этой сфере», — заявил Кириенко.

Со своей стороны, Шадаев отметил, что «Цифровой прорыв» позволяет собрать на одной площадке представителей бизнеса, государственных органов, вузов, ассоциаций, специалистов.

«Это отличная возможность неформально поговорить о том, куда мы идём, какие есть болевые точки. Приглашаю всех к диалогу и желаю участникам успешной работы, обмена знаниями, новых открытий», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в финал третьего сезона конкурса «Цифровой прорыв» проекта АНО «Россия — страна возможностей» прошли 1333 человека.