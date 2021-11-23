Более 1,3 тысячи IT-специалистов вышли в финал «Цифрового прорыва»
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Об этом сообщает Life.ru.
«Финал конкурса пройдёт 2—4 декабря, где 1333 сильнейших конкурсанта со всей страны будут решать сложные кейсы и бороться за главные призы», — заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
По его словам, главная победа в том, что формируется большое сообщество профессионалов цифровой экономики, способное решать самые амбициозные задачи бизнеса, государственных органов и всей страны.
В финале командам предстоит решить один из 12 кейсов, подготовленных крупнейшими российскими компаниями и госструктурами, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу АНО «Россия — страна возможностей».
Ранее сообщалось, что Подмосковье показало лучшие результаты на хакатоне «Транспорт и логистика» конкурса «Цифровой прорыв».