Подмосковье показало лучшие результаты на хакатоне «Транспорт и логистика» конкурса «Цифровой прорыв»

Представители Московской области показали лучшие результаты на хакатоне «Транспорт и логистика» в седьмом полуфинале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Об этом сообщает телеканал «360».

В финал прошли восемь подмосковных команд, а шесть из них заняли призовые места.

«Удивительно и отрадно отмечать небывалый ажиотаж и стремление команд скорее погрузиться в тематику хакатона — все кейсовые задания были полностью укомплектованы командами фактически за неделю до конца регистрации на хакатон», — заявил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Следующий финал конкурса пройдёт 12 — 14 ноября. Он будет посвящён сельскому хозяйству, охране окружающей среды и фудтеху.

Ранее газета «Известия» сообщала, что стартовал седьмой полуфинал третьего сезона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».