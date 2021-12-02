Эксперт рассказал о ситуации с поддельными рыбными консервами

Управляющий партнёр агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк прокомментировал ситуацию с поддельными консервами из сайры.

«На мой взгляд, в подобных условиях необходимо более оперативное введение цифровой маркировки и её детальная интеграция с уже существующей системой «Меркурий» для дальнейшего обеления рынка от фальсификата», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, на этапе попадания сырья на перерабатывающие предприятия дорогое сырьё удаётся заменить дешёвым, чему способствует в том числе рост себестоимости производства в АПК.

По словам Березнюка, проблема затрагивает и такой высокомаржинальный продукт, как аквакультурная чёрная икра, где до сих пор присутствует фальсификат, например дешёвое сырьё из Китая.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что Роскачество провело проверку, в ходе которой выяснилось, что в консервы из сайры часто помещают другую рыбу.