Эксперт рассказал о ситуации с поддельными рыбными консервами

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Управляющий партнёр агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк прокомментировал ситуацию с поддельными консервами из сайры.
Эксперт рассказал о ситуации с поддельными рыбными консервами
  • РИА Новости

«На мой взгляд, в подобных условиях необходимо более оперативное введение цифровой маркировки и её детальная интеграция с уже существующей системой «Меркурий» для дальнейшего обеления рынка от фальсификата», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, на этапе попадания сырья на перерабатывающие предприятия дорогое сырьё удаётся заменить дешёвым, чему способствует в том числе рост себестоимости производства в АПК.

По словам Березнюка, проблема затрагивает и такой высокомаржинальный продукт, как аквакультурная чёрная икра, где до сих пор присутствует фальсификат, например дешёвое сырьё из Китая.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что Роскачество провело проверку, в ходе которой выяснилось, что в консервы из сайры часто помещают другую рыбу.

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