Заболеваемость коронавирусом в Петербурге вышла на плато
- РИА Новости
«Что касается показателя, по которому мы оцениваем эпидситуацию, он исчисляется не только в числе зарегистрированных случаев, но и тех, которые даёт Роспотребнадзор. Мы, кроме того, мониторим и число выполняемых, и число положительных ПЦР-тестов. Я сейчас говорю… о том, что мы вышли на некое плато», — приводит ТАСС его слова.
Лисовец не исключил, что такой уровень может сохраниться весь осенне-зимний сезон.
Ранее стало известно, что свыше 2,5 млн петербуржцев привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции или сделали однокомпонентную прививку.