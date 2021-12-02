Заболеваемость коронавирусом в Петербурге вышла на плато

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Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге вышла на плато. Об этом заявил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Заболеваемость коронавирусом в Петербурге вышла на плато
  • РИА Новости

«Что касается показателя, по которому мы оцениваем эпидситуацию, он исчисляется не только в числе зарегистрированных случаев, но и тех, которые даёт Роспотребнадзор. Мы, кроме того, мониторим и число выполняемых, и число положительных ПЦР-тестов. Я сейчас говорю… о том, что мы вышли на некое плато», — приводит ТАСС его слова.

Лисовец не исключил, что такой уровень может сохраниться весь осенне-зимний сезон.

Ранее стало известно, что свыше 2,5 млн петербуржцев привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции или сделали однокомпонентную прививку.

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