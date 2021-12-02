На ВДНХ состоятся международные соревнования по автомоделированию

На ВДНХ состоятся международные соревнования Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP, где юношеские команды представят радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливе.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Состязания пройдут 4 декабря в павильоне №55. Участниками станут девять команд из России, Болгарии, Словакии, Белоруссии и Чехии.

«Москву представляет команда детского технопарка «Мосгормаш» — победитель российского этапа этого года. Также в столицу приедут коллективы из Тюмени, Брянска и Воронежа, успешно выступившие в прошлом сезоне», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Каждая команда выведет на трассу радиоуправляемую модель гибридного автомобиля в масштабе 1:10 на основе водородного топливного элемента.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль искусств «Вдохновение» пройдёт по 12 декабря на ВДНХ.