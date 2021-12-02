На ВДНХ состоятся международные соревнования по автомоделированию

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На ВДНХ состоятся международные соревнования Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP, где юношеские команды представят радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливе.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Состязания пройдут 4 декабря в павильоне №55. Участниками станут девять команд из России, Болгарии, Словакии, Белоруссии и Чехии.

«Москву представляет команда детского технопарка «Мосгормаш» — победитель российского этапа этого года. Также в столицу приедут коллективы из Тюмени, Брянска и Воронежа, успешно выступившие в прошлом сезоне», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Каждая команда выведет на трассу радиоуправляемую модель гибридного автомобиля в масштабе 1:10 на основе водородного топливного элемента.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль искусств «Вдохновение» пройдёт по 12 декабря на ВДНХ.

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