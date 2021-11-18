Международный фестиваль искусств «Вдохновение» пройдёт с 26 ноября по 12 декабря на ВДНХ

Международный фестиваль искусств «Вдохновение» состоится с 26 ноября по 12 декабря на ВДНХ.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Впервые будет представлен спецпроект «Вдохновение. Зима». Его основными площадками станут Дом культуры, шахматный клуб, павильоны «Рабочий и колхозница» и №34 «Космос».

Выступления планируется посвятить темам семьи и дружбы народов. Будут показаны спектакли из Армении, Белоруссии, Казахстана, а также из Астрахани, Архангельска, Краснодара и Санкт-Петербурга.

Для профессионалов в сфере уличного театра 8—9 декабря подготовлена образовательная программа.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что гастрономические ярмарки Москвы приняли более полумиллиона посетителей.