В Крыму объявлено штормовое предупреждение

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В Крыму из-за надвигающегося сильного ветра и дождя объявлено штормовое предупреждение.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
  • РИА Новости

«Штормовое предупреждение. В Крыму 3 декабря ожидается усиление ветра 15—20 м/с, порывы 25 м/с, 4 декабря дожди, местами сильные (10—20 мм)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.

Ранее ураганный ветер обрушился на Крым 29 ноября и в ночь на 1 декабря.

1 декабря сообщалось, что в семи муниципалитетах Крыма из-за непогоды нарушено электроснабжение.

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