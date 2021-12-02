В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму из-за надвигающегося сильного ветра и дождя объявлено штормовое предупреждение.

«Штормовое предупреждение. В Крыму 3 декабря ожидается усиление ветра 15—20 м/с, порывы 25 м/с, 4 декабря дожди, местами сильные (10—20 мм)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призвали соблюдать правила безопасности при непогоде.

Ранее ураганный ветер обрушился на Крым 29 ноября и в ночь на 1 декабря.

1 декабря сообщалось, что в семи муниципалитетах Крыма из-за непогоды нарушено электроснабжение.