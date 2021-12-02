В Омской области COVID-19 подтвердился ещё у 578 человек за сутки

Короткая ссылка
В Омской области за сутки обнаружили 578 новых случаев коронавируса.
В Омской области COVID-19 подтвердился ещё у 578 человек за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Всего с начала пандемии насчитывается 115 727 случаев инфицирования. Из этого количества 91 681 человек выздоровел, 804 — за сутки.

2851 человек скончался, за сутки зарегистрировали 14 летальных исходов.

Также, согласно последним данным, ещё 15 летальных исходов пополнили статистику смертности от коронавируса в Ульяновской области. Об этом пишет mosaica.ru.

418 человек заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Всего зарегистрировано 111 990 случаев заболевания.

597 человек выписаны после выздоровления, скончались 15 пациентов с подтверждённым диагнозом.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 33 389 случаев заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить