В Омской области COVID-19 подтвердился ещё у 578 человек за сутки

В Омской области за сутки обнаружили 578 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Всего с начала пандемии насчитывается 115 727 случаев инфицирования. Из этого количества 91 681 человек выздоровел, 804 — за сутки.

2851 человек скончался, за сутки зарегистрировали 14 летальных исходов.

Также, согласно последним данным, ещё 15 летальных исходов пополнили статистику смертности от коронавируса в Ульяновской области. Об этом пишет mosaica.ru.

418 человек заболели коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Всего зарегистрировано 111 990 случаев заболевания.

597 человек выписаны после выздоровления, скончались 15 пациентов с подтверждённым диагнозом.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 33 389 случаев заболевания коронавирусом.