Власти Москвы рассказали о несырьевом неэнергетическом экспорте в страны Ближнего Востока

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) российской столицы в страны Ближнего Востока в январе — августе 2021 года составил $1,4 млрд, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом информирует НСН.

«Поставки промышленной продукции Москвы стали в этом году основным драйвером роста в структуре несырьевого неэнергетического экспорта в страны Ближнего Востока. Так, на продукцию агропромышленного комплекса приходится $878,8 млн, а на промышленный экспорт — $562,4 млн. При этом поставки промышленной продукции увеличились в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем в два раза, а рост экспорта агропромышленного комплекса составил 19,3%», — отметил заммэра.

Как ранее сообщало RIA56, делегация из Оренбургской области в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» посетила Сербию.