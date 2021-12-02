Власти Москвы рассказали о несырьевом неэнергетическом экспорте в страны Ближнего Востока

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) российской столицы в страны Ближнего Востока в январе — августе 2021 года составил $1,4 млрд, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Власти Москвы рассказали о несырьевом неэнергетическом экспорте в страны Ближнего Востока
  • © Mark Wilson/Getty Images/AFP

 Об этом информирует НСН.

«Поставки промышленной продукции Москвы стали в этом году основным драйвером роста в структуре несырьевого неэнергетического экспорта в страны Ближнего Востока. Так, на продукцию агропромышленного комплекса приходится $878,8 млн, а на промышленный экспорт — $562,4 млн. При этом поставки промышленной продукции увеличились в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем в два раза, а рост экспорта агропромышленного комплекса составил 19,3%», — отметил заммэра.

Как ранее сообщало RIA56, делегация из Оренбургской области в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» посетила Сербию.

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