Власти Москвы рассказали о несырьевом неэнергетическом экспорте в страны Ближнего Востока
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Об этом информирует НСН.
«Поставки промышленной продукции Москвы стали в этом году основным драйвером роста в структуре несырьевого неэнергетического экспорта в страны Ближнего Востока. Так, на продукцию агропромышленного комплекса приходится $878,8 млн, а на промышленный экспорт — $562,4 млн. При этом поставки промышленной продукции увеличились в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года более чем в два раза, а рост экспорта агропромышленного комплекса составил 19,3%», — отметил заммэра.
Как ранее сообщало RIA56, делегация из Оренбургской области в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» посетила Сербию.