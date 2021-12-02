Путин поручил определить индивидуальные меры поддержки пострадавшим на «Листвяжной»

Президент России Владимир Путин поручил определить индивидуальные меры поддержки каждой семьи, в которой есть погибшие и пострадавшие на шахте «Листвяжная».

Комментируя доклад губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на совещании по угольной отрасли Кузбасса, Путин заявил, что необходимо «разбираться в каждом конкретном случае» при оказании помощи.

Он отметил, что бывают разные семейные отношения, в том числе незарегистрированные гражданские браки.

«Только без всяких лишних формальностей. Надо исходить из реалий, которые складываются в жизни, чтобы реально людям помогать, поддержать их в эту трудную минуту», — добавил президент.

Ранее Путин потребовал установить все причины и обстоятельства аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.