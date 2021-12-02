Путин распорядился выделить более 58 млн рублей на выплаты участникам обороны Севастополя

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении более 58 млн рублей на единовременные выплаты по 50 тыс. рублей участникам обороны Севастополя.
Путин распорядился выделить более 58 млн рублей на выплаты участникам обороны Севастополя
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2021 году из резервного фонда президента Российской Федерации 58 млн 350 тыс. рублей Минфину России для предоставления указанных средств бюджету г. Севастополя», — говорится в документе.

Единоразовые выплаты в размере 50 тыс. рублей получат лица, награждённые медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осаждённого Севастополя».

Ранее сообщалось, что выплаты по случаю 80-летия начала Второй обороны Севастополя получат более тысячи человек.

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