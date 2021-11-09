Выплаты по случаю 80-летия начала Второй обороны Севастополя получат более тысячи человек

Короткая ссылка
Единоразовые выплаты в размере 50 тыс. рублей по случаю 80-летия начала Второй обороны Севастополя получат более тысячи человек.
Выплаты по случаю 80-летия начала Второй обороны Севастополя получат более тысячи человек
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«В регионе проживает 1021 житель осаждённого Севастополя и ветеран, награждённый медалью за оборону города», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что 50 жителей осаждённого Севастополя проживают в других регионах России и также получат выплаты.

Ранее ОТР сообщало, что в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить