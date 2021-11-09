Выплаты по случаю 80-летия начала Второй обороны Севастополя получат более тысячи человек

Единоразовые выплаты в размере 50 тыс. рублей по случаю 80-летия начала Второй обороны Севастополя получат более тысячи человек.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«В регионе проживает 1021 житель осаждённого Севастополя и ветеран, награждённый медалью за оборону города», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что 50 жителей осаждённого Севастополя проживают в других регионах России и также получат выплаты.

Ранее ОТР сообщало, что в Брянской области перезахоронили останки 43 бойцов Красной армии. Церемонии прошли в посёлке Рождественском и селе Новоямском.