Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. Соответствующее заявление сделал мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«С коронавирусом ситуация стабилизировалась, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, не было ни падения, ни подъёма: то есть мы остались на одном уровне», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил сокращение на 6% количества москвичей в больницах столицы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России в целом стабилизируется.

Она отметила, что коллективный иммунитет лучше приобрести путём вакцинации, таким образом ставится барьер «перед любым вирусом и новым коронавирусом тоже».