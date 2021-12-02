В Ростуризме прокомментировали ситуацию в отрасли на фоне сообщений об омикрон-штамме
«Ничего не закрылось, кроме юга Африки. Но они и так были закрыты для нас, поскольку не было регулярного авиасообщения, кроме как с ЮАР. Вот они закрылись», — рассказал эксперт.
Также Давыденко отметил, что наряду с возобновлением рейсов в Мексику и на Кубу наблюдается сильный рост цен.
Ранее исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН призвала россиян не пересекать границы закрытых государств.