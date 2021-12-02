Песков отметил стремление Киева посягнуть на российский Крым

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Киевский режим намерен использовать любые возможности, чтобы посягнуть на российский Крым, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков отметил стремление Киева посягнуть на российский Крым
  • РИА Новости

Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины.

«Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион. Вот именно так мы склонны это воспринимать», — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве расценивают слова Зеленского о «возвращении Крыма» как прямую угрозу в адрес России.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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