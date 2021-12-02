Путин проведёт совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса

Президент России Владимир Путин проведёт совещание касательно безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кузбасса.

«Сегодня где-то ориентировочно на 14:00 запланировано совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Это важное совещание», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что речь, в частности, пойдёт о разборе ситуации с аварией на шахте «Листвяжная».

По его словам, в совещании примут участие глава МЧС Александр Чуприян, губернатор региона Сергей Цивилёв, министр энергетики Николай Шульгинов и генпрокурор Игорь Краснов.