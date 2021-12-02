Сотрудников СМИ-иноагентов пригласят на пресс-конференцию Путина

В Кремле подтвердили, что сотрудники признанных в России иноагентами СМИ будут приглашены на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в Манеже.

«Не всех, конечно — их же много, иноагентов. Но те основные СМИ, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики — да, они будут приглашены», — цитирует пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что признание СМИ иноагентом не является запретом на работу.

Президент России Владимир Путин проведёт традиционную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате.

Мероприятие пройдёт в Манеже, из-за пандемии число журналистов будет ограничено до 500.