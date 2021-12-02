Сотрудников СМИ-иноагентов пригласят на пресс-конференцию Путина

Короткая ссылка
В Кремле подтвердили, что сотрудники признанных в России иноагентами СМИ будут приглашены на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина в Манеже.
Сотрудников СМИ-иноагентов пригласят на пресс-конференцию Путина
  • РИА Новости

«Не всех, конечно — их же много, иноагентов. Но те основные СМИ, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики — да, они будут приглашены», — цитирует пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что признание СМИ иноагентом не является запретом на работу.

Президент России Владимир Путин проведёт традиционную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате.

Мероприятие пройдёт в Манеже, из-за пандемии число журналистов будет ограничено до 500.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить