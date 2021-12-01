Путин проведёт большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате

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Президент России Владимир Путин проведёт традиционную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате
Путин проведёт большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате
  • AP

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, пресс-конференция пройдёт в Манеже, из-за пандемии число журналистов будет ограничено до 500, а пространство увеличено.

Он отметил, что так как количество журналистов будет ограничено, то на мероприятие не будет свободной аккредитации.

Ранее сообщалось, что ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится до Нового года.

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