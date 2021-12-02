В Приморье зарегистрировали 462 случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки у 462 жителей Приморского края медики зафиксировали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные регионального оперштаба. Всего с начала пандемии в крае заболели 88 936 человек.

Выздоровели 294 человека (76 123 с начала пандемии), семеро за сутки скончались (1412 с начала пандемии).

Наряду с этим стало известно, что в Иркутской области число подтверждённых случаев инфицирования COVID-19 выросло на 605 и достигло 140 536 (за время пандемии). Об этом пишет kp.ru со ссылкой на оперативный штаб по региону.

«Госпитализировано 4967 заразившихся. Число тех, кому оказывают помощь в стационарах, за день сократилось на 46%», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили 33 389 случаев инфицирования коронавирусом.