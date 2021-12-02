Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства ребёнка в Красноярске
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК.
«Глава ведомства поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зюбанову А.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства малолетнего ребёнка», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Красноярске завели уголовное дело по факту убийства пятилетнего ребёнка.
Девочку нашли в квартире с признаками удушения. Тело матери обнаружили у подъезда здания с признаками падения с высоты.