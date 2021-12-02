В Красноярске завели уголовное дело по факту убийства пятилетнего ребёнка
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«Обнаружено тело пятилетней девочки с признаками удушения. Около подъезда дома с признаками падения с высоты обнаружено тело матери ребёнка», — говорится в сообщении на сайте СК по Красноярскому краю.
Дело возбуждено по п.п. «а»,«в» ч. 2 ст. 105 УК. ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").
Для выяснения причин произошедшего назначено несколько судебных экспертиз.