Опрос: россияне рассказали об идеальном новогоднем путешествии

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Согласно результатам опроса, проведённого сервисом поездок и путешествий Туту.ру, большинство россиян идеальным новогодним путешествием считают поездку к родным или друзьям.
Опрос: россияне рассказали об идеальном новогоднем путешествии
  • РИА Новости

Как пишет «Газета.Ru», поехать домой, к родственникам или друзьям мечтают 27% респондентов.

В то же время 16% опрошенных предпочли бы отправиться в один из городов Европы, ещё 14% идеальным путешествием на Новый год назвали поездку на дачу или в деревню.

Путешествие на море считают идеальным вариантом около 17% участников опроса, 13% при этом предпочли Египет, ОАЭ или Мальдивы, а 4% — побережье Калининграда, Сочи или Крыма.

10% россиян хотели бы отправиться на горнолыжные курорты — 7% из них желают посетить Кавказ, Урал, Алтай, Камчатку или Хибины, а 3% предпочитают зарубежные локации.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU рассказал о российских направлениях, способных заменить европейские.

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