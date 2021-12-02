В Ингушетии пресечён незаконный сбыт сильнодействующих препаратов

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На Северном Кавказе правоохранительные органы выявили банду, занимающуюся незаконным сбытом сильнодействующих лекарственных препаратов, — двух её членов уже ждёт суд.
В Ингушетии пресечён незаконный сбыт сильнодействующих препаратов
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Следственный комитет России завершил расследование уголовных дел против двух жителей Республики Ингушетия, обвиняемых по ч. 3 ст. 234 УК.

«Уголовные дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Малгобекский городской суд Ингушетии», — говорится в сообщении ведомства.

Всего к уголовной ответственности привлечены 15 жителей Северо-Кавказского федерального округа, в том числе бывшие сотрудники территориальных подразделений МВД по Республике Ингушетия.

Согласно материалам уголовного дела, лидер и участники преступного сообщества организовали приобретение медицинских препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, у организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

«Для получения максимальной материальной выгоды участники преступного сообщества незаконно сбывали сильнодействующие вещества по цене в пять раз выше той, по которой они приобретались у лицензированных организаций», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх участников организованной преступной группы наркоторговцев.

С ноября 2018 по ноябрь 2020 года ОПГ занималась масштабным сбытом наркотических средств синтетического происхождения на территории Кировской области и Республики Коми.

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