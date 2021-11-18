В Кировской области перед судом предстанет банда наркоторговцев

Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырёх участников организованной преступной группы наркоторговцев.

Об этом сообщает progorod43.

Следствие установило, что в период с ноября 2018 года по ноябрь 2020 года ОПГ занималась масштабным сбытом наркотических средств синтетического происхождения на территории Кировской области и Республики Коми.

Возраст обвиняемых — от 25 до 42 лет. Сбытом занималась организованная преступная группа через интернет и электронные платёжные системы.

Во время обыска у преступников было изъято более 1,2 кг синтетического наркотического средства.

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