ОАК объединится с компаниями «Сухой» и «МиГ»
- РИА Новости
«Предстоящее объединение — важнейшее событие для авиационной отрасли. Проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединённого субъекта российского самолётостроения — структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса «Ростеха» и всей отрасли», — заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Как напомнили в ОАК, обе присоединяемые компании, «Сухой» и «МиГ», находятся в числе лидеров мирового авиастроения.
Объединение приведёт к сокращению управленческих уровней и упрощению корпоративной структуры ОАК, что позволит исключить дублирующие административные функции, а также сократить общехозяйственные затраты.
«Наряду с другими мерами это должно обеспечить повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности ОАК в целом», — добавили в корпорации.
Ранее глава ОАК Слюсарь рассказал в интервью RT Arabic о перспективах российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.