ОАК объединится с компаниями «Сухой» и «МиГ»

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Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), компанию «Сухой» и РСК «МиГ» решено объединить в одну компанию. Такое решение одобрил совет директоров ОАК.
ОАК объединится с компаниями «Сухой» и «МиГ»
  • РИА Новости

«Предстоящее объединение — важнейшее событие для авиационной отрасли. Проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединённого субъекта российского самолётостроения — структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса «Ростеха» и всей отрасли», — заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Как напомнили в ОАК, обе присоединяемые компании, «Сухой» и «МиГ», находятся в числе лидеров мирового авиастроения.

Объединение приведёт к сокращению управленческих уровней и упрощению корпоративной структуры ОАК, что позволит исключить дублирующие административные функции, а также сократить общехозяйственные затраты.

«Наряду с другими мерами это должно обеспечить повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности ОАК в целом», — добавили в корпорации.

Ранее глава ОАК Слюсарь рассказал в интервью RT Arabic о перспективах российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.

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