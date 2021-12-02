Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» уплатили налогов в бюджет на 3,9 млрд рублей в 2021 году

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» за девять месяцев 2021 года увеличили поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней почти на 40%.
Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» уплатили налогов в бюджет на 3,9 млрд рублей в 2021 году
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Об этом сообщает НСН.

По его словам, поступление налогов от резидентов за первые три квартала 2021 года увеличилось на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Резиденты столичной особой экономической зоны за первые три квартала 2021 года уплатили налоги на сумму свыше 3,9 млрд рублей, что на 38,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Ефимов.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты "Технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.

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