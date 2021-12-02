Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» уплатили налогов в бюджет на 3,9 млрд рублей в 2021 году
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Об этом сообщает НСН.
По его словам, поступление налогов от резидентов за первые три квартала 2021 года увеличилось на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
«Резиденты столичной особой экономической зоны за первые три квартала 2021 года уплатили налоги на сумму свыше 3,9 млрд рублей, что на 38,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Ефимов.
Ранее ФАН сообщало, что резиденты "Технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.