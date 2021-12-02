Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту многочасовых пробок в городе
- РИА Новости
«Прокуратура Пушкинского района проводит проверку исполнения федерального законодательства при содержании и эксплуатации в зимний период участка дороги на Московском шоссе в посёлке Шушары», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий уборка дороги от снега «производилась ненадлежащим образом».
Сотрудники прокуратуры зафиксировали ряд нарушений в ходе осмотра шоссе.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT рассказал о причинах пробок в Москве.