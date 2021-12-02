Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту многочасовых пробок в городе

Прокуратура проводит проверку по факту образования многочасовых заторов на Московском шоссе в Петербурге вследствие ненадлежащей уборки снега. Об этом говорится в сообщении городской прокуратуры.

«Прокуратура Пушкинского района проводит проверку исполнения федерального законодательства при содержании и эксплуатации в зимний период участка дороги на Московском шоссе в посёлке Шушары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий уборка дороги от снега «производилась ненадлежащим образом».

Сотрудники прокуратуры зафиксировали ряд нарушений в ходе осмотра шоссе.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT рассказал о причинах пробок в Москве.