Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту многочасовых пробок в городе

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Прокуратура проводит проверку по факту образования многочасовых заторов на Московском шоссе в Петербурге вследствие ненадлежащей уборки снега. Об этом говорится в сообщении городской прокуратуры.
Прокуратура Петербурга проводит проверку по факту многочасовых пробок в городе
  • РИА Новости

«Прокуратура Пушкинского района проводит проверку исполнения федерального законодательства при содержании и эксплуатации в зимний период участка дороги на Московском шоссе в посёлке Шушары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий уборка дороги от снега «производилась ненадлежащим образом».

Сотрудники прокуратуры зафиксировали ряд нарушений в ходе осмотра шоссе. 

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT рассказал о причинах пробок в Москве.

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