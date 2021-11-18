Автоэксперт Моржаретто рассказал о причинах пробок в Москве

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал данные сервиса «Яндекс.Пробки», согласно которым пробки в Москве достигли 8 баллов.

«Во время карантина многие люди стараются больше ездить не на общественном транспорте, а на личном. Количество использований личного транспорта выросло. Даже те люди, которые почти пересели на общественный транспорт, вернулись к личному», — объяснил он.

По мнению эксперта, вторая причина заключается в том, что в Москве проходит довольно много ремонтных работ.

«Во всех районах города есть улицы, которые основательно для движения сужены», — отметил Моржаретто.

Ранее стало известно, что пробки в Москве достигли 8 баллов.