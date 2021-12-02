Задержанный в России агент военной разведки Украины планировал теракт

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Задержанный в России агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александр Цилык был направлен в страну для совершения теракта, он действовал по указанию сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР подполковника Максима Кириловца. Об этом сообщила российская Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Задержанный в России агент военной разведки Украины планировал теракт
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Житель Киевской области Цилык... дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 года рождения, начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», — заявили в ФСБ.

Теракт планировалось совершить путём подрыва двух самодельных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывных устройств Цилык в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересёк границу России, рассказали в ведомстве.

«В ходе повторного прибытия в Россию Александр Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления», — уточнили в службе.

Кроме того, ФСБ задержала двух агентов СБУ — Зиновия Ковыля и его сына Игоря, которые прибыли в Россию для сбора информации, фото- и видеосъёмки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения.

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