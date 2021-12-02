Задержанный в России агент военной разведки Украины планировал теракт

Задержанный в России агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александр Цилык был направлен в страну для совершения теракта, он действовал по указанию сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР подполковника Максима Кириловца. Об этом сообщила российская Федеральная служба безопасности (ФСБ).

«Житель Киевской области Цилык... дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 года рождения, начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», — заявили в ФСБ.

Теракт планировалось совершить путём подрыва двух самодельных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывных устройств Цилык в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересёк границу России, рассказали в ведомстве.

«В ходе повторного прибытия в Россию Александр Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления», — уточнили в службе.

Кроме того, ФСБ задержала двух агентов СБУ — Зиновия Ковыля и его сына Игоря, которые прибыли в Россию для сбора информации, фото- и видеосъёмки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения.