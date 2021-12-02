На курильском острове Матуа впервые заступили на дежурство расчёты комплекса «Бастион»

На курильском острове Матуа впервые заступили на дежурство расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота, сообщили в Восточном военном округе.

«Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развёрнуты и заступили на дежурство на острове Матуа. На этом отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — сообщает пресс-служба ВВО.

Техника, личный состав и материальные средства были доставлены в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, уточняет РИА Новости.

Также на острое развёрнут автономный военный городок, в котором завершены работы по благоустройству помещений, предназначенных для круглогодичного несения службы и проживания личного состава.

Ранее корабли России и Китая с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана.